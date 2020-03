Sechseckige Funkenspirale in Altenstadt

Zünftiges Funkentreiben mit AFZ-Prinzenpaar.

FELDKIRCH-ALTENSTADT Die Funkenzunft Altenstadt hat es wieder vollbracht. Der Winter rund um den Festplatz wurde feierliche verabschiedet. Mit seiner sechseckigen in sich gedrehten Bauweise ist der Funkenturm in Altenstadt einzigartig. Die 62 Mitglieder der Funkenzunft haben heuer einen 21 Meter hohen Turm gebaut. Am Nachmittag ging Hexe auf dem vier Meter hohen Kinderfunken in Flammen auf. Nach dem Gottesdienst wurde am Abend zum Fackelzug geladen, allen voran Prinz Michael II. und seine Prinzessin Elena I. (AFZ). Begleitet wurden sie mit Pauken und Trompeten vom Musikverein Altenstadt. Noch bevor der Turm vom Prinzenpaar entzündet wurde, ging traditionell das Feuerwerk unter der Leitung von Alfred Hehle in die Luft. Mit einem riesigen Knall verabschiedete Advina die erste den Winter in Altenstadt.