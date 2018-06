Sechs Wochen nach Geburt: Annemarie Carpendale präsentiert mega After-Baby-Body

Was für ein After-Baby-Body! Vor sechs Wochen wurde Moderatorin Annemarie Carpendale (40) zum ersten Mal Mutter und beim NYX Face Award in Berlin legte die Neu-Mama eine Red-Carpet-Rückkehr hin, die sich wirklich sehen lassen konnte.

In ihrem knappen Top waren sogar schon ihre Bauchmuskeln wieder sichtbar. Body-Baustellen hat die Ehefrau von Schauspieler Wayne Carpendale (41) offenbar höchstens in Form von Augenringen: “Ich sage mal so: Make-up ist für mich in den letzten sechs Wochen noch mal ein bisschen wichtiger geworden – vier Stunden Schlaf waren es, glaube ich, heute Nacht.”