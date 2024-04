Sechs-Tore-Spektakel in Madrid beim Duell zwischen Rekordsieger und Titelverteidiger

Real Madrid und Manchester City trennen sich 3:3-Unentschieden, auch das Spiel zwischen Arsenal und dem FC Bayern endete mit einem Remis (2:2).

Die UEFA Champions League geht in die wirklich heiße Phase, am Dienstag startete das Viertelfinale mit zwei absoluten Kracher-Duellen. Rekordsieger Real Madrid empfing Titelverteidiger Manchester City, während zeitgleich in London der englische Tabellenführer Arsenal auf den FC Bayern traf.

Spektakulärer Beginn in Madrid

Traumtore nach Seitenwechsel

Remis in London

Die Arteta-Elf hatte das Geschehen zu diesem Zeitpunkt eigentlich unter Kontrolle, aber ein unnötiger Ballverlust führte zum Ausgleich. Sane spielte auf Goretzka, dieser steckte durch auf Gnabry und der 28jährige bezwang Schlussmann Raya durch die Beine – 1:1. Dass der deutsche Rekordmeister sogar mit einer Führung in die Pause ging, lag dann an Sane und Kane. Ersterer setzte zu einem Solo an und wurde im Strafraum von Saliba regelwidrig gestoppt, es gab Elfmeter. Und diesen Strafstoß verwertete Englands Teamkapitän souverän zum 1:2-Halbzeitstand (32.).

Es lief bereits die 90. Minute, da schnupperten die Bayern an der neuerlichen Führung. In der Nachspielzeit Der eingewechselte Coman scheiterte nach Musiala-Vorarbeit nur am Pfosten. Am Ende blieb es beim 2:2-Unentschieden, ein Ergebnis, dass anhand der gezeigten Leistungen auch in Ordnung geht und natürlich Spannung fürs Rückspiel in München garantiert. Allerdings kam es kurz vor dem Schlusspfiff noch zu einer umstrittenen Szene, Saka ging im Strafraum zu Boden. Kontakt zwischen dem Angreifer und Keeper Neuer war auf jeden Fall vorhanden, der Schiedsrichter ließ allerdings weiterlaufen und auch der VAR schritt in dieser Szene nicht ein.