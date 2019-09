Sechs Tore aber keinen Sieger im Kummenberg

3:3-Remis zwischen FC Koblach und FC Mohren Dornbirn Amateure

Nach 33 Minuten führte FC Mohren Dornbirn Amateure in Koblach mit einer komfortablen 2:0-Führung. Doch am Ende rettet Güney Akcicek mit seinem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit der Elf um Trainer Jürgen Rossi wenigstens noch einen Punkt. Kilian Madlener schoss das 2:0 für die Rothosen. Nach sechs Spieltagen liegt FC Mohren Dornbirn in der Landesliga mit sieben Punkten auf dem neunten Tabellenplatz (tk).