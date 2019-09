Sechs Schöffen im Häusle-Müllprozess

Strafprozess beginnt am 1. Oktober und soll 20 Verhandlungstage lang dauern. Deshalb wurden zusätzlich zu den zwei Hauptschöffen vorsorglich vier Ersatzschöffen ausgewählt.

Vorarlbergs bislang größter Umweltstrafprozess macht im Vorfeld besondere Maßnahmen erforderlich. So wurden für das lange Verfahren gleich vier Ersatzschöffen bestellt, zudem wurde eigens ein Zivilrichter zum Strafrichter umfunktioniert.

Am 1. Oktober beginnt am Landesgericht Feldkirch der Häusle-Prozess um die Auswirkungen von illegal vergrabenem Müll. Richter Andreas Böhler hat als Vorsitzender des Schöffensenats bislang 20 Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll Ende November verkündet werden. Dafür werden jeweils zwei Berufs- und Laienrichter benötigt.

Um allfällige Ausfälle während der langen Verfahrensdauer durch Krankheiten oder andere Hinderungsgründe kompensieren zu können, wurden in der vergangenen Woche bei einer Informationsveranstaltung für Häusle-Schöffen am Landesgericht sechs Schöffen bestimmt. Das teilte auf Anfrage Gerichtssprecher Norbert Stütler mit.

Geschäftsordnung geändert

Um nicht einen zweiten Strafrichter für das langwierige Verfahren abziehen zu müssen, wurde am Landesgericht extra die Geschäftsordnung geändert. So wurde möglich, dass der erfahrene Zivilrichter Guntram Fischer vom Rechtsmittelsenat des Landesgerichts in Zivilverfahren im Strafprozess als Beisitzer fungieren kann.