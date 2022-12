Sechs Partien innerhalb von 18 Tagen

Keine Weihnachtsferien für den EC Bregenzerwald.

Am Montag, 26. Dezember geht die Reise zum EK Zell am See (6.). Alle interessierten ECB-Anhänger können zum Preis von 50 Euro (Bus und Eintrittskarte) an einer Fanfahrt teilnehmen. Am Mittwoch 28. Dezember kommt der S.G. Cortina Hafro (3.) ins Ländle und zwei Tage danach, also am Freitag, 30. Dezember, steigt das zweite Ländle-Derby gegen den EHC Lustenau (12.) in Dornbirn. Im neuen Jahr müssen die Cracks von Trainer Markus Juurikkala zuerst am Dienstag, 3. Jänner bei den Hockey Unterland Cavaliers (4.) antreten. Am Samstag, 7. Jänner reisen dann die Wipptal Broncos (11.) aus Sterzing an. Alle Heimspiele beginnen wie immer um 19.30 Uhr.