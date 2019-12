Sechs Ö-Meistertitel für Vorarlbergs Teamturner

In Graz wurde die Staatsmeisterschaft im Team-Turnen ausgetragen.

Auch wenn der Staatsmeistertitel in der Elite-Stufe dieses Jahr an den Klagenfurter Turnverein ging, dominierten die Vorarlberger Mannschaften das Starterfeld von 31 Teams in den diversen Nachwuchs- und Elitestufen: das Turnsportzentrum Dornbirn und die Turnerschaft Wolfurt gewannen je drei österreichische Meistertitel sowie zwei Silbermedaillen. Zusätzlich holte das TSZ Dornbirn eine Bronzemedaille und einen vierten Rang. Mit zwei Teams war die TS Hohenems vertreten, die sich über eine Silber- und eine Bronzemedaille freuten; mit Rang 3 für die TS Höchst ging ein weiterer Podiumsplatz nach Vorarlberg.