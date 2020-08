Sechs Neuinfektionen in Vorarlberg, drei davon Reiserückkehrer

Am Freitag wurden sechs neue Corona-Fälle in Vorarlberg registriert.

Zwei Personen aus Dornbirn sind nach der Rückkehr aus dem Kosovo positiv getestet worden. Eine Person aus Feldkirch hat eine infizierte Verwandte in Wien und war dort und in Italien auf Urlaub. Die weiteren drei Neuinfektionen sind in Bürs aufgetreten, alle Betroffenen sind als Kontaktpersonen bereits abgesondert.