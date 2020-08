Sechs Neuinfektionen – 65 aktive Fälle in Vorarlberg

Weitere sechs Covid-Neuinfektionen wurden am Dienstag in Vorarlberg verzeichnet. 65 Personen sind derzeit aktiv mit dem Virus infiziert.

Im Vergleich zum Vortag sind in Vorarlberg am Dienstag sechs Neuinfektionen dazu gekommen. Drei Personen leben in Bregenz, je eine in Hard, Dornbirn und Möggers.