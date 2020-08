Sechs neue Trainer hoffen auf einen Traumstart

Fünf von sieben Meisterschaftsspielen am ersten Spieltag in der Vorarlbergliga stehen ganz im Zeichen von den Debüts der neuen Trainer.

Der Zweite Alberschwende mit Neocoach Rene Fink in der abgebrochenen Meisterschaft des Vorjahres hat gegen SV Ludesch Heimrecht und hat drei Zähler im Visier. Ein Klassespiel darf man von der Begegnung Schruns mit Neotrainer Zeljko Milosevic gegen das starke Admira Dornbirn erwarten. Eine unangenehme Aufgabe wartet auf den Dritten des Vorjahres FC Höchst auswärts in Nenzing. In Höchst nimmt erstmals Nino Vrenezi auf der Betreuerbank Platz. Gleich zwei neue Trainer duellieren sich zum Abschluss des ersten Spieltag am Sonntag in Andelsbuch. Während Luggi Reiner nur wenige Stunden vor dem Anpfiff Ja zu seiner neuen Aufgabe beim Wälderklub gesagt hat und auf Treffer von Sturmtank Simon Walch setzt hat FC Lustenau mit Neocoach Philipp Eisele die beiden Neuzugänge und die Routiniers Harun Erbek und Christoph Kobleder sowie Torgarantie Hüseyin Zengin in der Rechnung auf positive Ergebnisse ganz weit oben. Das letztjährige Tabellenschlusslicht Hard wartet seit ein Dutzend Meisterschaftsspielen auf einen vollen Erfolg. Nur zwei Remis und zehn Niederlagen stehen in Hard auf der Habenseite. Der letzte Sieg liegt schon ein Jahr zurück. Am 15. August deklassiert Hard zuhause Nenzing mit 5:1. Doch Hard mit den beiden neuen Brasilianern Samir Luiz Sganzerla und Lucas Alves Gomes will und kann heuer sportlich glänzen.