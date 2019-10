Sechs Mannschaften dürfen noch auf den Aufstieg hoffen

So geht es im Frühjahr im Meister Play-off der Regionalliga West weiter

Die zwei besten Mannschaften der Eliteliga-Herbstrunde steigen nach der Winterpause in die neue Regionalliga West auf. Dort treffen die beiden Vorarlberger Vertreter auf jeweils Teams aus Tirol und Salzburg. Diese sechs Vereine treffen im Frühjahr jeweils drei Mal aufeinander, wobei die jeweiligen Herbstmeister ein Heimspiel mehr bestreiten als jene Teams, die sich als Zweite der Eliteliga für die Regionalliga qualifiziert haben. Der Meister dieser bundesländerübergreifenden Meisterschaft ist aufstiegsberechtigt in die 2. Liga, sollte er die Aufnahmekriterien der zweithöchsten Spielklasse Österreichs erfüllen. Auf die sechs Teilnehmer vom Regionalliga Meister Play-off warten mit Start ab 14./15. März 2020 mehrere englische Wochen. An Ostern (11./13. April) und am 30. Mai/1. Juni werden jeweils zwei der insgesamt fünfzehn Spieltage ausgetragen. Zudem stehen für die beiden Ländleklubs noch der heimische VFV-Cup (21./22. April, 5./6. Mai, 26./27. Mai und bei einer Teilnahme am VFV Cupfinale (10. Juni) auf der Tagesordnung. Bis zu 21 (!) Pflichtspiele in nur drei Monaten könnten zwei Vorarlberger Amateurvereine im Frühjahr spielen müssen.