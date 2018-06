Sechs Mal Gold für die Jung-Karatekas

Ein halbes Dutzend Mal Gold gab es für die Jung-Karatekas bei den Junior-Open in Salzburg.

1100 Sportler aus 26 Nationen, sind die Eckpunkte der diesjährigen Austrian Junioren Open, die in in der Walserfeldhalle erfolgreich über die Bühne gegangen sind. Die erfreuliche Bilanz aus Vorarlberger Sicht ist die Medaillenausbeute mit 6 x Gold, 2 x Silber und 9 x Gold, die den heimischen Nachwuchs auf die erste Position der Bundesländerwertung spülte.

Als erfolgreichste Sportlerin dieses Großevents ging Hanna Devigili (KC Götzis) hervor. Die Sportgymnastin aus Fraxern holte sich sowohl in der Kumite Cadets Open als auch im Teambewerb mit Stella Kleinkathöfer und Vanessa Giesinger jeweils eine Goldmedaille. In ihrer Gewichtsklasse Kumite Cadets +54 kg musste sie sich erst im Finale durch einen knappen Schiedsrichterentscheid mit 2:3 geschlagen geben und holte sich Silber.

Für ein weiteres Highlight sorgte die Kata Spezialistin Patricia Bahledova vom KC Höchst. Nach einem Freilos und zwei Vorrunden Siegen mit jeweils 5:0 stand ihr im Finale ihre schärfste Konkurrentin Kristin Wieninger aus St. Pölten gegenüber. Patricia zeigte eine sehr gute Performance, die ihr auch alle Stimmen der Kampfrichter gaben und auch in der Endrunde ein 5:0 Sieg bescherte.

«Ein sehr erfreuliches Ergebnis und ein weiterer Schritt in die Richtung, den wir gemeinsam eingeschlagen haben. Jetzt gilt es die Konzentration zu halten, um die heute gezeigten Leistungen, bei der nächsten Station der WKF Youth League, in zwei Wochen in Umag, nochmals abzurufen» resümiert KV Sportdirektor Gerhard Grafoner