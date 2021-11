Sechs „Geisterspiele“ für den EC Bregenzerwald

Die Wälder müssen viermal daheim und zweimal auswärts ohne Zuseher antreten.

Andelsbuch/Dornbirn. Der Lockdown macht auch vor dem Sport nicht Halt. So müssen auch die Eishockeycracks vom EC Bregenzerwald ihre Spiele bis Mitte Dezember vor leeren Rängen absolvieren.

In den vergangenen drei Partien kam der „Wald-Express“ etwas ins Stocken. Nach der 0:5-Klatsche in Lustenau schaffte man zwar zuhause einen 5:4-Overtimesieg gegen die Wipptal Broncos, dieser war allerdings schmeichelhaft. Die Tiger verjuxten einen komfortablen 3:0-Vorsprung und konnten sich schlussendlich bei Goalie Felix Beck sowie Roberts Lipsbergs für die zwei Punkte bedanken. Der Keeper war in der Defensive mit mehreren Glanztaten der Turm in der Schlacht, Lipsbergs verzeichnete zwei Treffer – darunter das umjubelte Siegestor in Minute 63 – sowie drei Assists.

Sechste Saisonniederlage

Beim Aufeinandertreffen mit den Kitzbüheler Adlern am vergangenen Samstag setzte es dann jedoch Saisonniederlage Nummer sechs. Richard Schlögl und Julian Zwerger konnten zwar den 0:1- beziehungsweise 1:2-Rückstand jeweils im Powerplay ausgleichen, aufgrund zweier Treffer für die Gastgeber in der Schlussphase mussten Kapitän Felix Vonbun & Co. die Heimreise aus der Gamsstadt aber mit leeren Händen antreten.