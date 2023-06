Sechs Bezirksteams steigen in die Eliteliga auf

Der FC Alberschwende feierte schon frühzeitig den Meistertitel in der Vorarlbergliga.

Die von Rene Fink trainierte Truppe, die hauptsächlich aus Eigenbauspielern besteht und bislang nur eine einzige Niederlage hinnehmen musste, feiert am kommenden Samstag, 10. Juni im Anschluss an das um 17 Uhr beginnende Derby daheim gegen den Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch nochmals gemeinsam mit ihren Fans eine rauschende Party.

Weil Schwarz Weiß Bregenz schon in der vorletzten Runde den Meistertitel in der Regionalliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Admiral 2. Liga fixieren konnten, stehen auch die weiteren Aufsteiger von der Vorarlbergliga in die VN.at-Eliteliga fest. Aus dem Bezirk Bregenz sind dies neben dem FC Sohm Alberschwende der Vizemeister SV Typico Lochau, der Eco-Park FC Hörbranz, der FC Hard, der Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch sowie der Blum FC Höchst.