Sechs Bezirksteams steigen auf

Die Kicker aus Hittisau, Schwarzenberg, Krumbach und Buch feierten ihre Meistertitel.

Zwei überlegene Meister

Sechs Torschützenkönige

Gleich sechs Bezirkskicker waren die Top-Torjäger in ihren Ligen. So traf Julian Rupp vom Blum FC Höchst in der Vorarlbergliga nicht weniger als 40 Mal ins Schwarze. Ricardo Souza Oliveira (FC Hittisau) erzielte in der Landesliga 33 Treffer, Joachim Metzler von der Spielgemeinschaft Egg/Andelsbuch scorte 26 Mal in der 2. Landesklasse. Der Höchster Elia Kohlreiter schaffte 32 Tore in der 3. Landesklasse, Martin Gigler vom FC Sport Haschko Sulzberg ließ das Netz in der 4. Landesklasse 24 Mal zappeln, 19 Mal gelang dies Lukas Bals vom FC Hittisau in der 5. Landesklasse.