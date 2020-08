Sebastian Kurz gibt Erklärung zur Lage der Nation

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) läutet am Freitag mit einer Rede den politischen Herbst ein. Der Regierungschef wird eine Erklärung zur aktuellen Lage und den inhaltlichen Schwerpunkten der kommenden Monate abgeben, hieß es gegenüber der APA aus dem Kanzleramt. Inspiration geholt hat sich Kurz über den Sommer bei zahlreichen Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern und Sozialpartnern.

Wien. Nach den - abseits von Corona - politisch recht ruhigen Sommermonaten geht es nun wieder richtig los. Am kommenden Montag schließt Kurz die heurigen ORF-"Sommergespräche" mit den Parteichefs ab, und auch der Wahlkampf für den Wiener Urnengang am 11. Oktober nimmt langsam Fahrt auf. Erwartet wird denn auch, dass Kurz bei seiner Rede am Freitag einige inhaltliche Pflöcke einschlägt, welche Themen die türkis-grüne Koalition im Herbst angehen will. Auch die Lehren aus der Corona-Krise dürfte der Kanzler ansprechen. Die Regierung war zuletzt ja mit zunehmender Kritik an ihrem Corona-Management konfrontiert. In Umfragen liegt Kurz' ÖVP freilich nach wie vor über 40 Prozent.