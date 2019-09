Sebastian Kurz: "Es reicht nicht, Erster zu sein"

Mit dem Wahlkampfauftakt im Festspielhaus Bregenz fand die Ländertour des ÖVP-Bundesvorsitzenden seinen Höhepunkt. Wir sprachen mit ihm auf der Hinfahrt.

Wer Kurz will, muss auch Kurz wählen - das ist die Kernbotschaft der Auf.Takt-Tour von Sebastian Kurz . In drei Tagen besuchte er, zum letzten Mal für diesen Wahlkampf, alle neun Bundesländer.

Auf der Anfahrt zur Abschlussveranstaltung in Bregenz am Sonntagabend sprach er mit VOL.AT-Reporter Pascal Pletsch darüber, warum Themen in diesen Wahlkampf so kurz kommen, die immer neuen Schlagzeilen zur Volkspartei und wo er die Probleme der Österreicher sieht.