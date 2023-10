Scratch Workshop Girls Only

Spielerischer Einstieg ins Programmieren an der HTL Rankweil.

RANKWEIL. Du hast noch nie programmiert und möchtest wissen, wie an sein eigenes Spiel oder seine eigene Kurzgeschichte selbst erstellt. Dann tauche am Samstag, 21. Oktober, von 13.30 bis 17.30 Uhr in der HTL Rankweil, Negrellistraße 50, ein, wo du mit Hilfe von einfachen Bausteinen Programmieranweisungen zusammenstellen kannst, ähnlich wie wenn du ein Kunstwerk aus Lego baust. Du kannst Figuren und Hintergründe auswählen und auch Soundeffekte hinzufügen. Workshopleiter Lukas Diem freut sich Mädchen und Burschen im Alter von zehn bis 14 Jahren begrüßen zu dürfen. Anmeldungen sind an direktion@htl-rankweil.at oder T+435522/42190 möglich.VN-TK