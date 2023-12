SCRA-Coach Standfest vor dem Ländle-Derby am Sonntag

Live ab 12.30 Uhr: In der Pressekonferenz vor dem Ländle-Derby in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga stellen sich SCRA-Coach Joachim Standfest und Torhüter Dejan Stojanovic den Fragen der Journalisten.

Es ist wieder Derbyzeit im Ländle: Am Sonntag empfängt der SCR Altach die Austria Lustenau in der CASHPOINT Arena und will den 2. Derbysieg der Saison.