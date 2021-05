SCR Altach will noch eine offene Rechnung begleichen

Zum Saisonabschluss gastieren die Rheindörfler auswärts in der Südstadt.

Tabellarisch kann der SCRA gegen die Admira Rang drei in der Qualifikations-Gruppe festigen. Vom punktgleichen Verfolger Ried trennt den SCRA momentan ein um zwei Tore besseres Torverhältnis – die Wikinger haben am Freitag zur selben Uhrzeit die Wiener Austria zu Gast. Darüber hinaus gibt es mit der Admira aber durchaus auch noch eine Rechnung zu begleichen.

Anders als in den Vorjahren geht es für die SCRA-Akteure nach dem letzten Saisonspiel nicht direkt in den Urlaub. Die Mannschaft wird kommende Woche noch vier Trainingstage einlegen, wie Damir Canadi im Zuge der Pressekonferenz wissen ließ: „Wir wollten eine nicht ganz so lange Pause und dann auch nicht eine ganz so lange Vorbereitung. Deshalb haben wir entschieden, diese Trainingswoche noch dran zu hängen.“