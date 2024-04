SCR Altach will gewinnen, Austria Lustenau muss Derbysieg einfahren

Viel Spannung steckt vor dem ausverkauften Duell in der Bundesliga der zwei Ländleklubs in Bregenz.

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

Fußball, Qualifikationsgruppe, 4. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs Altach

Der SC Austria Lustenau verlor in der Bundesliga die letzten beiden Spiele gegen den SCR Altach und blieb in den letzten drei Duellen gegen die Altacher sieglos (1U 2N), nachdem die Lustenauer in den ersten drei BL-Spielen gegen Altach noch drei Siege einfahren konnten.

Der SC Austria Lustenau holte in der Bundesliga in acht Spielen unter Andreas Heraf neun Punkte und punktete in fünf dieser acht Spiele, nachdem es in den ersten 17 BL-Spielen nur drei Punkte waren und die Vorarlberger nur dreimal punkten konnten (3U).

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga nur eines der letzten 17 Spiele, dieses allerdings mit 3:0 gegen den SC Austria Lustenau am 16. Spieltag.

Der SCR Altach spielte zuletzt in der Bundesliga erstmals in fünf Spielen in Folge unentschieden, das gab es in der Bundesliga zuletzt 2021 bei der WSG Tirol. Der Rekord in der bald 50-jährigen Bundesliga-Historie an Remis in Folge liegt bei sechs und wurde zweimal vom SK Rapid (1996/97 und 2003/04) sowie einmal vom FK Austria Wien (2019/20) aufgestellt.

Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit neun Auswärtsspielen sieglos (4U 5N) – den letzten und bisher einzigen Auswärtssieg in dieser Saison feierte Altach in der fünften Runde gegen den SC Austria Lustenau (3:0).

Presse/Austria Lustenau: Das Ziel ist aus grün-weißer Sicht ist klar: Ein Derbysieg soll her. Lukas Fridrikas und Co. wollen nicht nur an das 1:1-Remis vergangenes Wochenende bei der Wiener Austria anknüpfen, sondern sich auch für die beiden Niederlagen in den direkten Saisonduellen rehabilitieren. „Uns erwartet sicher ein sehr umkämpftes Spiel. Eben auch, weil es ein Derby ist. Wir müssen von der ersten Minute an voll da sein und Gas geben, dann ist definitiv was möglich“, so Fridrikas im Rahmen des Pressgesprächs bei der illwerke AG in Bregenz am Donnerstag.

Gegner – SCR Altach

Die Rheindörfler warten seit mittlerweile neun Spielen auf einen vollen Erfolg, wobei die Mannschaft von Trainer Joachim Standfest in den zurückliegenden fünf Partien jeweils remisierte. In den drei Qualigruppen-Matches spielte Altach 1:1 gegen die Wiener Austria und 0:0 gegen den Wolfsberger AC sowie die WSG Tirol. Beim torlosen Unentschieden gegen die Tiroler brach sich Stammgoalie Dejan Stojanovic die Mittelhand. Der Keeper wird beim Derby damit ebenso nicht zur Verfügung stehen wie Gustavo Santos (verletzt) und die gesperrten Akteure Lukas Jäger, Adthe Nuhiu, Manuel Prietl sowie Damian Maksimovic. „Die Ausgangssituation vor dem Spiel verspricht Hochspannung. Wir spielen beinhart gegen den Abstieg, die Altacher haben ein paar Punkte Vorsprung, welchen wir natürlich verringern wollen. Das muss unser Ziel sein“, sagte Coach Andreas Heraf vor der Aufeinandertreffen.

Die Austria

Auf der Gegenseite hatten auch die Austria und Luca Meisl im Vorfeld der Begegnung eine bittere Nachricht zu verkraften: Der Defensivmann zog sich beim Gastspiel in der Bundeshauptstadt einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu und fällt damit für unbestimmte Zeit aus. Neben dem 25-Jährigen muss auch Kapitän Matthias Maak (Waden) passen. „Die Ausfälle tun weh. Beide haben eine hohe Qualität und sind absolute Führungsspieler. Aber es ist im Fußball nun mal so, dass durch Verletzungen und auch Sperren immer wieder Akteure fehlen. Wir nehmen die Situation aber an und werden alles reinwerfen“, so Heraf, der darauf nochmals auf die Partie einging: „Das Derby bringt alles mit für einen spannenden Fußballabend. Am Ende werden wir dann sehen, ob wir es geschafft haben, den Punkteabstand zu reduzieren.“

Wegen dem großen Zuschauerandrang öffnet das Stadion am Bodensee am Samstag bereits um 15:00 Uhr. Die Austria bietet erneut kostenlose Shuttlebusse von Lustenau direkt zum Stadion nach Bregenz und zurück an. Aufgrund der früheren Stadionöffnung dieses Mal ein wenig früher. Es werden drei Busse fahren. Hierbei handelt sich um ein zusätzliches Angebot. Die Gratis-Fahrt mit Bus und Bahn aus dem ganzen Ländle gegen Vorzeigen der Eintrittskarten ist weiterhin möglich. Wer den Weg in die Landeshauptstadt schon früher antreten will: Treffpunkt für alle Austrianerinnen und Austrianer ab 12:00 Uhr beim Kornmarktplatz in Bregenz.

SC Austria Lustenau – Cashpoint SCR Altach Samstag

Bregenz, Immo-Agentur Stadion, 17 Uhr, SR Walter Altmann (T)

Der Liveticker vom Spiel WAC vs Austria Wien

Der RZ WAC ist in der Bundesliga seit drei Duellen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (2S 1U, 2 Spiele Schmid, 1 Spiel Dutt) – so lange wie zuletzt von September 2019 bis März 2021 (damals 4 unter 4 verschiedenenen WAC-Trainern: Gerhard Struber, Mohamed Sahli, Ferdinand Feldhofer und Roman Stary).

Der RZ WAC blieb in der Bundesliga in drei Duellen in Folge gegen den FK Austria Wien ohne Gegentor – wie zuvor nur in der Saison 2014/15 (damals in 3 unter Dietmar Kühbauer). Allerdings erzielte der WAC in den letzten 10 BL-Duellen gegen den FK Austria Wien nie mehr als ein Tor (3-mal torlos & 7-mal ein Tor).

Der RZ WAC spielte erstmals in der Bundesliga in vier Spielen in Folge unentschieden. Neun Remis nach 25 BL-Spielen gab es für die Kärntner zuvor nur 2018/19 (damals sogar 10).

Der RZ WAC ist erstmals in dieser Saison der Bundesliga drei Heimspiele in Folge ungeschlagen (1S 2U). Die Lavanttaler verloren kein einziges ihrer sechs Heimspiele in der Qualifikationsgruppe (2S 4U), spielten aber viermal remis.

Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur zwei seiner letzten 17 Spiele (8S 7U) – mit 0:1 gegen den RZ WAC in der 15. Runde und mit 0:3 gegen den SK Rapid in der 20. Runde. Die letzten fünf BL-Spiele blieb die Austria ungeschlagen, teilte aber zuletzt erstmals seit April 2023 dreimal in Folge die Punkte.

WAC – FK Austria Wien Samstag 17 Uhr

Der Liveticker vom Spiel Tirol vs BW Linz

Die WSG Tirol verlor nur eines der 14 Pflichtspiele im Profifußball gegen den FC Blau Weiß Linz (inklusive 2 Regionalliga Playoff-Spiele) – dabei gab es sechs Siege für die WSG bei sieben Remis. Den einzigen Sieg gegen die Tiroler feierten die Linzer in der sechsten Runde der laufenden Bundesliga-Saison (4:2 A), was den ersten BL-Sieg in der Klubhistorie der Oberösterreicher bedeutete.

Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga vier der fünf Heimspiele gegen Aufsteiger und kassierte dabei nur einmal weniger als zwei Gegentore (0:1 gegen den SK Austria Klagenfurt im Dezember 2021). Den einzigen BL-Heimsieg gegen einen Aufsteiger feierten die Tiroler im Oktober 2022 gegen den SC Austria Lustenau (3:2).

Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga nur eines ihrer letzten fünf Spiele (2S 2U) und blieb in drei Spielen in Folge ungeschlagen – wie zuletzt von Oktober 2022 bis Februar 2023 (6 Spiele). Zu Hause könnten die Tiroler erstmals in der laufenden BL-Saison drei Spiele in Serie ungeschlagen bleiben (1S 1U).

Der FC Blau Weiß Linz spielte in der Bundesliga die letzten drei Spiele allesamt zu null. Dies gelang einem BL-Aufsteiger zuletzt im März 2011, als der FC Wacker Innsbruck ebenfalls drei BL-Spiele in Folge ohne Gegentor blieb. Vier Spiele ohne Gegentor in Serie eines BL-Aufsteigers gelangen zuletzt ebenfalls dem FC Wacker Innsbruck in der Saison 2010/11 (August/September 2010).

Der FC Blau Weiß Linz traf in der laufenden Saison der Bundesliga bereits sieben Mal in der Anfangsviertelstunde – nur der SK Sturm Graz häufiger (10-mal).

WSG Tirol – FC BW Linz Samstag 17 Uhr