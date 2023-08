SCR Altach will endlich den Klagenfurt-Fluch stoppen

Noch nie konnte Altach gegen die Kärntner Punkte einfahren, das soll sich ändern.

Der Ticker vom Spiel Klagenfurt vs Altach

Mit 21:6 entschieden die Altacher die Schussstatistik gegen Tirol klar für sich, drei Mal fand der Ball den Weg ins Tor, in der allerletzten Sekunde das auch regulär. Die Mannschaft erspielte sich in den ersten drei Runden gegen jeden Gegner Chancen, deshalb sind Joachim Standfest und sein Trainerteam zuversichtlich, dass es auch bei der Austria Großchancen für die eigene Mannschaft geben wird. Die Offensivabteilung rund um Neuzugang Fadinger wirkt variabler als vergangene Saison, neben Tempospielern wie Bischof und Jurcec finden sich in Altachs vorderster Front auch Zielspieler wie Nuhiu und Santos wieder. Welche Variante für das Wochenende als zielführend erachtet wird, zeichnet sich noch nicht ab.

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga alle vier Duelle gegen den SCR Altach – sonst wurden nur gegen den TSV Hartberg die ersten vier BL-Spiele gewonnen.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte in der Bundesliga gegen den SCR Altach 13 Tore – gegen kein anderes Team so viele und nur gegen Altach kassierten die Klagenfurter erst ein Gegentor. Die Klagenfurter erzielten in jedem der vier Duelle mehr als ein Tor.

Der SK Austria Klagenfurt holte in den ersten drei Spielen dieser Saison der Bundesliga fünf Punkte – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison (zuvor nie mehr als 4). Zudem sind die Klagenfurter nach den ersten drei Spielen einer BL-Saison erstmals ungeschlagen.

Der SCR Altach hatte in den ersten drei Spielen dieser Saison der Bundesliga 33 Hohe Ballgewinne – Bestwert. Der SK Austria Klagenfurt liegt mit 30 Hohen Ballgewinnen auf Rang 2. Klagenfurt hatte dafür mit 63 Pressingsequenzen die meisten, Altach mit 48 die drittmeisten (Salzburg 60).

SCR-Altach-Trainer Joachim Standfest spielte bei Peter Pacults letztem BL-Spiel als Traines des SK Rapid Wien: Der SK Sturm Graz gewann am 9. April 2011 mit Standfest 2:0 und Peter Pacult musste über 10 Jahre auf seinen nächsten Einsatz als Trainer in der Bundesliga warten (25. Juli 2021 mit dem SK Austria Klagenfurt gegen den RZ Pellets WAC, 1-1 H).