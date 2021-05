SCR Altach will endgültig den Klassenerhalt fixieren

Zum Heimabschluss in der Bundesligasaison 2020/2021 wollen sich die Rheindörfler gegen den Vierten Ried vor 100 Fans mit einem Erfolgserlebnis verabschieden.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel SCR Altach vs SV Ried

Zehn Jahre Bundesligafußball in der kleinen Dorfgemeinde Altach in Vorarlberg. Auch in der kommenden Saison werden die Rheindörfler, dann wieder vor mehr Publikum und einer Gastronomie mit VIP-Klub erstklassig spielen. Ein Punkt aus den verbleibenden zwei Spielen gegen Ried und Admira Wacker (Freitag 19 Uhr) ist eine sehr gute Ausgangsposition für die Schützlinge von Trainer Damir Canadi. Niemand zweifelt nach dem 3:3-Auswärtsremis noch daran am Altacher Klassenerhalt.

Am Samstag (17:00) gastiert die SV Ried, im letzten Heimspiel der Saison, in der Cashpoint-Arena. Der SCRA möchte seine Ungeschlagenen-Serie gegen die Innviertler aufrechterhalten.

„Wir haben zuletzt gesehen, dass verwalten nicht funktioniert“, hat Damir Canadi allerdings bereits klargemacht, dass er mit seinem Team in jedem Spiel die drei Punkte anpeilt. Immerhin gilt es in der laufenden Saison auch eine kleine Serie gegen die Rieder zu verteidigen. Waren die „Wikinger“ Langezeit Altachs Angstgegner, stehen in der aktuellen Spielzeit zwei Siege und ein Remis in der Duell-Bilanz. Dem 4:1-Erfolg Mitte Dezember in Ried, folgte Ende März, im letzten Spiel des Grunddurchgangs, ein 2:1-Heimerfolg. Das erste Duell der Quali-Gruppe endete torlos 0:0.

Bundesliga, Qualifikationsgruppe, 9. Spieltag: SCR Altach – SV Ried Samstag 17 Uhr

Der SCR Altach ist in der Bundesliga gegen die SV Ried seit 3 Spielen ungeschlagen (2 Siege, 1 Remis) – erstmals so lange. 4 ungeschlagene Spiele innerhalb einer BL-Saison gelangen Altach gegen die SV Ried nie.

Der SCR Altach gewann gegen die SV Ried 2020/21 bereits 2 Spiele – erstmals innerhalb einer Saison der Bundesliga so viele.

Die SV Ried ist in der Bundesliga seit 8 Spielen ungeschlagen (3 Siege, 5 Remis) – wie zuletzt im Herbst 2011 (damals sogar 9 Spiele in Folge).

Die SV Ried ist in der Bundesliga seit 4 Auswärtsspielen ungeschlagen (1 Sieg, 3 Remis) – wie zuletzt im August 2013 (ebenfalls 4). Ried blieb in 2 dieser 4 Spiele ohne Gegentor. Die letzte BL-Auswärtsniederlage kassierte Ried am 21. März 2021 durch ein 1:2 beim SCR Altach.