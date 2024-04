SCR Altach verliert trotz Blitzstart bei BW Linz mit 1:2

Aufgrund einer schwachen zweiten Hälfte unterliegen die Rheindörfler in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

Der CASHPOINT SCR Altach wollte nach dem 2:2-Unentschieden am vergangenen Samstag gegen BW Linz im Auswärtsspiel in der Stahlstadt ein besseres Ergebnis einfahren und sich gleichzeitig besser präsentieren als im Aufeinandertreffen vor drei Tagen.

Premierentreffer von Ouedraogo

Insgesamt hatte der SCRA das Spiel gut im Griff, ließ so nahezu keine Offensivaktionen der Gastgeber zu. Fadinger hatte sogar die Möglichkeit zu erhöhen, der Offensivakteur setzte die Kugel bei seinem Abschluss aber über den Querbalken (8.). Fünf Minuten vor der Pause wechselte Standfest das erste Mal an diesem Abend, für den bereits verwarnten und ausschlussgefährdeten Demaku kam Balhoul neu aufs Feld. In der Nachspielzeit herrschte dann erstmals so etwas ähnliches wie Gefahr für den von Schützenauer gehüteten Altacher Kasten. Nach einem Selbstfaller von Ronivaldo erhielten die Linzer einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen, der aber auch nicht zu einem Torschuss führen sollte.