SCR Altach und Langenegg spielen für einen guten Zweck

„Woche der Herzen“: Bundesligist SCR Altach gasiert am Mittwoch in Langenegg

Es sind aufregende Zeiten für den kleinen Fußballverein ZIMA FC Langenegg. Nachdem in den vergangenen Jahren zahlreiche sportliche Erfolge gefeiert wurden, spielt die erste Kampfmannschaft mittlerweile in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs und schlägt sich sehr gut. Die Mannschaft, die zu mehr als der Hälfte aus Eigenbauspielern besteht, wird seit Sommer 2017 vom Langenegger Klaus Nussbaumer trainiert. Nach den ersten sechs Spielen hat das Team ebenso viele Punkte auf dem Konto.

Nun kommt es am kommenden Mittwoch, dem 5.9.2018, 17.45 Uhr, in Langenegg zu einem Aufeinandertreffen mit dem Bundesligisten SCR Altach. Die Bundesligamannschaft des SCR Altach hat mit dem Riefensberger Werner Grabherr seit diesem Sommer einen neuen Trainer. Für den 32-jährigen Bregenzerwälder ist Altach aber kein Neuland, war er doch schon als Spieler, Amateurtrainer, Marketingleiter, Co-Trainer der Bundesligamannschaft und Interimstrainer der Oberländer tätig.



Neben einem Bregenzerwälder Trainer hat der SCR Altach aber auch mehrere „Wälder-Tschuttar“ in seinen Reihen. Einer davon ist mit Lars Nussbaumer sogar ein Langenegger. Nachdem sein Cousin Daniel Nussbaumer den Verein im Sommer Richtung Stuttgart verließ, ist Lars nun der einzige Langenegger in Altach. Der 17-jährige Neffe von Langenegg-Coach Klaus Nussbaumer steht vor seinem letzten Schuljahr im Gymnasium Mehrerau. Lars spielt noch vermehrt bei den Amateuren in der Regionalliga, war jedoch in der letzten und auch in der aktuellen Saison schon im Kader der Bundesligamannschaft.