SCR Altach startet mit einem Heimspiel in die neue Saison

Zum Saisonbeginn kommt LASK Linz in die Cashpoint-Arena.

Der Spielplan für die Österreichische Bundesliga-Saison 2021/22 steht fest. Der CASHPOINT SCR Altach startet am Samstag, 24. Juli (17:00 Uhr), mit einem Heimspiel gegen den LASK in die neue Spielzeit.

Abgeschlossen wird der Grunddurchgang am Wochenende des 05./06. März, wobei der SCRA beim Meister in Salzburg gastiert.

Groß ist die Vorfreude auf die Saison 2021/22, in der endlich wieder eine Zuschauer-Vollauslastung in der CASHPOINT Arena möglich sein wird. Gleich am ersten Bundesligawochende wartet mit dem LASK ein echtes Kracherspiel. Informationen zum Ticket-Vorverkauf folgen in den kommenden Tagen auf scra.at!

Anschließend an das LASK-Spiel ist Altach zweimal in der Steiermark im Einsatz, ehe mit dem zweiten Heimspiel gleich das nächste Saisonhighlight folgt. Am 14. August gastiert der SK Rapid Wien in der CASHPOINT Arena. Die erste Länderspielpause folgt dann nach Runde sechs in der ersten Septemberwoche.