SCR Altach schoss sich für den Schweizer Meister YB Bern warm

SCR Altach gewann erwartungsgemäß den ersten Test in Egg vor 1000 Fans mit 6:0 und präsentierte ein neues altbewährtes Spielsystem.

Altach mit Neocoach Werner Grabherr wird mit größter Wahrscheinlichkeit in der neuen Saison ab 28. Juli mit dem Heimspiel gegen Mattersburg ein neues Spielsystem präsentieren und auf die Offensivvariante zurückgreifen (3/5/2).

Die 1. Trainingswoche unter der Leitung des neuen Trainerteams schloss SCR Altach mit dem Testspiel gegen den FC Brauerei Egg ab. Die Partie fand in der Sportanlage Junkerau – der Heimstätte der Bregenzerwälder – statt und konnte mit 6:0 gewonnen werden. Trainer Werner Grabherr setzte dabei auf zwei Blöcke, die jeweils 45 Minuten ran durfte.

Der SCRA blieb von der ersten Minute seiner Favoritenrolle treu und erzielte in der Anfangsviertelstunde über Flügelflitzer Christian Gebauer den ersten Treffer. Wenige Minuten später erhöhte Louis Ngwat-Mahop nach feiner Vorarbeit von Gebauer auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel stand der 2. Block auf dem Platz, die binnen 15 Minuten über Testspieler Bardiro, Zivotic und Tartarotti auf 5:0 erhöhten. Sommer-Neuzugang Manfred Fischer setzte in der Schlussviertelstunde vor ausverkauftem Publikum auf 6:0, dass gleichzeitig auch das Endergebnis war. Für die Rheindörfler steht ab dem kommenden Montag das fünftägige Trainingslager im Brandnertal an.