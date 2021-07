SCR Altach scheidet bereits in der ersten Pokalrunde aus

Für Bundesligist CASHPOINT SCR Altach ist nach einem 1:2 bei Regionalligist Kalsdorf bereits in Runde eins des ÖFB-Cups Endstation.

Pflichtspielauftakt für den CASHPOINT SCR Altach, in der 1. Runde des Uniqa ÖFB-Cups ging die Reise für die Canadi-Schützlinge in die Steiermark, Gegner war der Regionalliga Mitte Club SC Kalsdorf. Am Ende setzte es für den SCRA eine bittere 0:2-Niederlage, damit ist das frühe Aus im Pokalwettbewerb besiegelt.

Der SCRA agierte in einer 3-4-3 Formation, als Kapitän führte Emanuel Schreiner seine Mitspieler auf das Feld. In Duellen wie diesen, ist es für den Favoriten sehr oft von essentieller Bedeutung, früh in Führung zu gehen. Genau das Gegenteil war aber der Fall. Nach einem unnötigen Abspielfehler von Berkay Dabanli kam der Kalsdorfer Mihelic an den Ball. Dieser hielt aus großer Distanz einfach mal drauf und die Kugel senkte sich hinter Tino Casali in die Maschen, der Underdog führte mit 1:0 (7.).

Ausgestattet mit zusätzlichem Selbstvertrauen durch den Führungstreffer hatten die Gastgeber den deutlich besseren Zugriff auf die Partie, das Offensivspiel der Rheindörfler kam überhaupt nicht zur Geltung. Gefährlich wurde es vor dem steirischen Gehäuse so gut wie, nur einmal musste Keeper Waltl gegen Bukta (37.) richtig eingreifen. Casali war wenig später noch einmal gefordert, der Keeper wehrte einen Schuss von Rober ab und verhinderte den zweiten Gegentreffer. So ging es mit dem 0:1-Rückstand aus Altacher Sicht in die Halbzeitpause.

Damir Canadi wechselte dann gleich drei Mal, Philipp Netzer, Sandi Krizman und Noah Bischof kamen neu aufs Feld, Tartarotti, Reiter und Aigner blieben dafür in der Kabine. Einen ersten Abschluss fand dann auch Bukta vor, der Schuss des Youngster verfehlte aber sein Ziel.

Und so waren es die Hausherren, die zwölf Minuten nach Wiederbeginn zum zweiten Mal jubeln durften. Appiah kam frei zum Abschluss und bezwang Casali zum 2:0. Im Anschluss brachte der Altacher Übungsleiter mit Lukas Prokop und Samuel Mischitz seine letzten beiden Optionen von der Bank, aus dem Spiel gingen Thurnwald und Bukta.

Eine knappe Viertelstunde vor Schluss gab es dann endlich das erste wirkliche Altacher Lebenszeichen an diesem Abend. Eine Prokop-Flanke von links verwertete der baumlange Angreifer Nuhiu per Kopf zum 1:2-Anschlusstreffer. In weiterer Folge gelang es den Rheindörflern erstmals Druck auf den Gegner auszuüben, ohne allerdings zu zwingenden Chancen zu kommen. So blieb es schlussendlich bei der bitteren aber nicht unverdienten 1:2-Niederlage gegen den SC Kalsdorf. Der steirische Regionalligist darf sich über den Aufstieg in die zweite Runde freuen, während die Pokalsaison für den SCRA damit sehr früh beendet ist.

SC Copacabana Kalsdorf - CASHPOINT SCR Altach 2:1 (1:0)

Samstag, 17.07.2021, 18:30 Uhr

Sportzentrum Kalsdorf