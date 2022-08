SCR Altach möchte den Spitzenreiter LASK biegen

Schweres Auswärtsspiel der Rheindörfler in Pasching.

LASK Linz – Cashpoint SCR Altach Samstag, 27.08.2022, 19:30 Uhr, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Der SCR Altach gewann gegen den LASK in der Bundesliga nur zwei der 22 Spiele – allerdings beide auswärts (im Oktober 2008 und 2021).

Der LASK blieb vergangene Saison zwei Duelle gegen Altach sieglos (1U 1N) – wie zuvor nur 2007/08 und 2008/09. Die Linzer Athletiker gewannen aber in der Vorsaison der Bundesliga zwei Spiele gegen Altach – nur gegen den FC Admira (3) mehr.

Der LASK ist drei Spieltage in Folge Tabellenführer – wie zuletzt im Frühjahr 2020 und nie länger in Folge in der Bundesliga. Der LASK lag nach drei der ersten fünf Spieltage auf Platz 1. Das gelang den Linzer Athletikern in der österreichischen Bundesliga nie zuvor.

Der LASK holte 13 Punkte aus den ersten fünf Spielen – so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt nur 2019/20, nie mehr. Erst zum dritten Mal seit Gründung der Bundesliga ist der LASK nach fünf Spielen einer Saison noch ungeschlagen (4S 1U) – zuvor gelang dies den Linzern nur 1994/95 (1S 4U) und 2019/20 (4S 1U).

Der LASK erzielte mit 12 Toren die meisten in dieser Saison der Bundesliga. So viele waren es für die Linzer Athletiker nach den ersten fünf Spielen einer Saison zuvor nur 2009 (15). Dabei überboten sie ihren xG-Wert um 2,5 Tore – Bestwert in dieser Saison. Vergangene Saison hatten die Linzer Athletiker noch den schwächsten Wert mit -22 (45 Tore / 67 xG).

Cheftrainer Miroslav Klose hat seine Mannen in dieser Woche bei der Ehre gepackt. Zu ängstlich war ihm der Auftritt im Derby am vergangenen Wochenende. „Ich habe der Mannschaft klar gesagt, welche Reaktion ich sehen möchte. Das hat nichts mit taktischen Sachen zu tun, sondern einfach mit der Intensität“, gab er auch gleich die Marschrichtung für das Duell mit dem aktuellen Tabellenersten aus.

Dominik Reiter wird nach abgesessener gelb-rot-Sperre zurück in den Kader kehren und kennt die Rollenverteilung vor dem Duell mit seinem Ex-Klub: „Der LASK ist in einer überragenden Form. Es ist klar, dass wir der Außenseiter sind.“ Für den 24-Jährigen und seine Kollegen gilt deshalb die klare Devise: „Es liegt an uns, alles rauszuhauen, was in uns steckt, um etwas mitzunehmen aus Pasching.“

Noch kein Thema ist das Duell am Samstag für Felix Strauss. Nach seiner Sprunggelenksverletzung hat der U21-Teamspieler diese Woche zwar bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, musste zuletzt aber wieder kürzertreten. Leichte Entwarnung gab Miroslav Klose dafür bei Amir Abdijanovic. Durch die MRT-Untersuchung konnte glücklicherweise eine schwerere Knieverletzung ausgeschlossen werden und der Youngster diese Woche bereits wieder Einzeltraining absolvieren.

Bundesliga 2022/2023

Tabelle: 1. LASK Linz 13; 2. FC Salzburg 12; 3. SC Austria Lustenau 10; 4. SK Sturm Graz 8; 5. SK Rapid Wien 7; 6. WSG Tirol7; 7. SCR Altach 4; 8. Austria Klagenfurt 4; 9. FK Austria Wien 4; 10. SV Ried 4; 11. TSV Hartberg 3; 12. Wolfsberger AC 2;

6. Spieltag (27./28. August)

