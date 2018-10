SCR Altach mit schweren Auswärtsspiel beim LASK

Nach der Länderspielpause will das Team von Cheftrainer Grabherr nachlegen und auch beim Drittplatzierten LASK Linz punkten.

Keine leichte aber eine doch lösbare Aufgabe wartet auf die Rheindörfler in der 11. Runde der tipico Bundesliga. Der LASK gehört derzeit zu den unangenehmsten Gegnern der Liga, die mit effizienten Spiel sehr erfolgreich die Torchancen nützen. Anpfiff in der TGW Arena/Pasching erfolgt am Samstag um 17 Uhr.