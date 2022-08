SCR Altach macht im ÖFB-Cup nun die Experimente

Am zweiten Spieltag gegen Admira Wacker gibt Trainer Miro Klose einigen Kaderspielern eine Chance.

Jahrelang waren der SCRA und die Admira Kontrahenten in der Bundesliga. Am Dienstag folgt das Aufeinandertreffen im UNIQA ÖFB Cup.

Das Match im Ticker

Im UNIQA ÖFB Cup möchte der SCR Altach auf die Siegerstraße zurückkehren.

Nach der Auswärtspartie beim LASK hat der SCR Altach die Heimreise nach Vorarlberg ausgelassen und ist stattdessen in die Hauptstadt weitergereist. Das Duell mit den Athletikern war trotzdem vorherrschend, hatte Klose mit seinem Trainerteam doch einiges zu analysieren. Der 44-Jährige sah dabei Licht und Schatten: „Wir haben immer wieder Phasen, wo jeder dieses Vertrauen hat, wo wir auch wissen, wie wir auf Fehler reagieren müssen.“

Mehr Konstanz im Spiel

Im nächsten Schritt gehe es nun darum, diese Phasen konstant abzurufen. Das Cupspiel betitelt er in dieser Hinsicht als „große Chance“: „Das Spiel gegen die Admira ist ein sehr wichtiges für uns. Wir können uns hinsetzen und jammern oder vorangehen – ganz egal wie die Situation ist.“

Gleichzeitig kündigte Klose auch an, Veränderungen in seiner Startelf vorzunehmen. Das Tor wird am Dienstagabend Jakob Odehnal hüten und damit sein Debüt auf Profiniveau feiern. Noch fraglich ist der Einsatz von Emanuel Schreiner, nachdem er am Samstag einen Schlag abbekommen hat. Aber auch für andere Spieler soll die Cup-Partie eine Möglichkeit bieten, sich zu empfehlen: „Einige Spieler werden die Chance bekommen dem Trainerteam zu zeigen, dass wir mit der ein oder anderen Entscheidung falsch gelegen sind.“

Treffen mit alten Bekannten

Mit der Admira trifft der SCRA auf einen langjährigen Bundesligakontrahenten. Insgesamt 32 Mal haben die beiden Klubs in der höchsten Spielklasse die Klingen gekreuzt, ehe die „Panther“ im Sommer den bitteren Gang in die 2. Liga antreten mussten. Das letzte Aufeinandertreffen datiert vom vorletzten Spieltag der Vorsaison, wo der SCRA mit einem 3:0-Auswärtserfolg die eigenen Weichen in Richtung Klassenerhalt stellte und die Admira in ein Entscheidungsspiel im Bundesligafinale zwang. Dort gewann der SCRA bekanntlich mit 2:1 gegen Tirol, während die Südstädter mit einem 1:3 beim LASK abstiegen.

Im Sommer stellte sich die Admira für Liga 2 neu auf. Der Deutsche Robert Pätzold übernahm als Cheftrainer an der Seitenlinie und auf dem Platz wurde der Altersdurchschnitt auf 22 Jahre gesenkt. Obwohl es zum Auftakt in die Mission Wiederaufstieg eine Auswärtsniederlage in Lafnitz setzte, sind Routinier Stephan Zwierschitz und Co. mittlerweile voll auf Kurs. Mit elf Punkten nach sechs Runden rangiert die Admira als Dritter drei Zähler hinter Tabellenführer Amstetten.

Die Wahrheit liegt am Platz

Dementsprechend zollte Miroslav Klose dem Gegner Respekt, gab aber trotzdem das Weiterkommen als klare Zielsetzung vor: „Es ist eine Herausforderung. Die wollen gegen uns natürlich unbedingt gewinnen. Aber unser Ziel in dieser Partie ist die 3. Runde. Die Wahrheit liegt schlussendlich wie immer am Platz.“

FUSSBALL

Uniqa ÖFB Cup 2022/2023

2. Spieltag (30. August/31. August/1. September)

FC Admira Wacker – Cashpoint SCR Altach heute

Südstadt, 18 Uhr, SR Spurny

Prämien UNIQA ÖFB Cup

Für jeden Heimverein wird in der 2. Runde eine Prämie in Höhe von € 3.500,- ausgeschüttet, für jeden Gastverein € 8.000,- ausbezahlt.



Weitere Termine:

Achtelfinale: 18./19./20. Oktober 2022 (Auslosung 4. September)

Viertelfinale: 3./4./5. Februar 2023

Halbfinale: 4./5./6. April 2023