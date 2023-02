SCR Altach kann gegen Rapid Wien in der Endphase siegen

Die Hütteldorfer schießen in den letzten fünfzehn Minuten am meisten Treffer und Altach kassiert viele Gegentore.

Der Liveticker vom Spiel SK Rapid Wien vs SCR Altach

SK Rapid Wien – CASHPOINT SCR Altach Sonntag, 19.02.2023, 17:00 Uhr, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Andreas Heiß

Der SCR Altach feierte in der Bundesliga 12 Siege gegen den SK Rapid Wien – nur gegen den FK Austria Wien (15) mehr. Vier dieser 12 Siege feierte Altach in Auswärtsspielen – nur beim SKN St. Pölten (5) mehr.

Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga fünf der letzten sieben Duelle gegen den SCR Altach – so viele wie in den vorangegangenen 21 Spielen zusammen (9U 7N).

Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga drei Heimspiele in Folge gegen den SCR Altach – wie zuvor nur von April bis November 2008 und nie mehr in Folge. Die Hütteldorfer trafen in den letzten 12 BL-Heimspielen gegen Altach immer (insg. 22 Tore) – gegen einen aktuellen Bundesligisten hat Rapid nur gegen Ried (14) momentan eine längere derartige Serie.

Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga die letzten beiden Heimspiele 2022 und damit mehr als in den ersten sechs Heimspielen dieser BL-Saison (1S 1U 4N). 2022 verloren die Hütteldorfer das erste BL-Heimspiel des Jahres (1:2 gegen Salzburg), nachdem sie in den acht vorangegangenen Jahren im ersten BL-Heimspiel des Jahres ungeschlagen geblieben sind (6S 2U).

Der SK Rapid Wien erzielte 10 Tore in der Schlussviertelstunde – nur der RZ WAC (11) in dieser Saison der Bundesliga Der SCR Altach kassierte 10 Gegentore in den letzten 15 Spielminuten (wie der LASK) – kein Team mehr. Allerdings erzielte Altach die letzten drei BL-Tore gegen Rapid allesamt in der Schulssviertelstunde, während Rapid nur eines der letzten 12 BL-Tore gegen Altach in der Schulssviertelstunde erzielte (Marcel Ritzmaier am 1. November 2020).

Bundesliga 2022/2023

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 18 14 3 1 40:10 45

2. SK Sturm Graz 18 11 6 1 29:12 39

3. LASK Linz 18 8 7 3 32:22 31

4. WSG Tirol 18 8 3 7 30:30 27

5. SK Rapid Wien 17 7 3 7 25:19 24

6. FK Austria Wien 18 7 5 6 28:27 23

7. SK Austria Klagenfurt 18 6 3 9 27:35 21

8. SC Austria Lustenau 18 5 6 7 24:32 21

9. Wolfsberger AC 18 6 2 10 33:36 20

10. SCR Altach 17 4 3 10 20:35 15

11. TSV Hartberg 18 4 2 12 18:35 14

12. SV Ried 18 3 5 10 13:26 14

18. Spieltag