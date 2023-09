SCR Altach in Saalfelden klar in der Favoritenrolle

In der laufenden Saison befindet sich Pinzgau/Saalfelden voll im Aufstiegsrennen. Zwar musste sich das Team von Johannes Schützinger letztes Wochenende gegen Schwaz mit 1:2 geschlagen geben, dennoch ist Saalfelden dem Leader Austria Salzburg dicht auf den Fersen. Joachim Standfest, welcher unter anderem das Spiel gegen die Altacher Juniors verfolgte, spricht von einer „spielstarken Mannschaft“, gespickt mit vielen „interessanten Spielern“. Einer davon ist Tamas Tandari. Der ungarische Angreifer gilt es laut Standfest unbedingt in Schach zu halten.

Nicht in den Bus in Richtung Salzburg sind Gustavo Santos und Constantin Reiner gestiegen. Der Brasilianer kämpft immer noch mit Knieproblemen, Reiner zwickt nach dem Austria Wien Spieler erneut der Oberschenkel. Diese zwei Positionen sind nachzubesetzen, ansonsten lässt das Trainerteam den Rotationsgrad noch offen.

Wie so oft im Pokal sind auch in diesem Duell die Rollen verteilt. Der SCR Altach fährt als Tabellensechster der Bundesliga als Favorit in den Pinzgau. Doch eine alte Weisheit im schönsten Sport der Welt lautet bekanntlich: Das Spiel beginnt bei 0:0 und dauert 90 Minuten. Der SCR Altach möchte den Job mit absoluter Seriosität erledigen, die Vorjahre haben oft genug gezeigt, wie schnell es im ÖFB-Cup gehen kann.