SCR Altach hofft mit Sieg gegen BW Linz das Viertelfinale zu schaffen

Zum erst dritten Mal als Bundesligist könnte der SCR Altach am Donnerstag ins Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups einziehen. Zu Gast im Schnabelholz ist Ligarivale FC Blau-Weiß Linz.

FUSSBALL

Uniqa ÖFB Cup 2023/2024

Achtelfinale

Der Ticker vom Spiel Altach vs BW Linz

Cashpoint SCR Altach – FC BW Linz Donnerstag

Altach, Cashpoint-Arena, 18 Uhr, SR Sebastian Gishamer (S)

Heimspiele im ÖFB Cup sind beim SCR Altach ein Novum: Am 31. Oktober 2018 – heute auf den Tag genau vor fünf Jahren – gastierte der LASK letztmals im Rahmen eines Cup-Spiels im Rheindorf. Am Donnerstag kommt mit Blau-Weiß Linz erneut ein Team aus der Oberösterreichischen Stahlstadt nach Altach, wobei die Rheindörfler gewillt sind, den Bundesliga-Aufsteiger in die Knie zu zwingen.

Alle guten Dinge sind drei

Ein Einzug ins Viertelfinale wäre dabei als historisch zu werten, gelang dies in der Vereinsgeschichte doch erst dreimal. 2005/06 mussten sich die Rheindörfler, damals noch als Zweitligist, dem FC Pasching nach Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben. 2014/15 zog man gegen den FC Red Bull Salzburg (0:4) deutlich den Kürzeren. Es ist womöglich ein gutes Omen, dass sich nach erneut neun Jahren wieder die Möglichkeit auftut, den Viertelfinal-Einzug zu schaffen.

Stojanovic, Santos und Reiner fraglich

Personell gibt es zwei Tage vor dem Spiel noch einige nicht beantwortete Fragezeichen. Während bei Dejan Stojanovic nach seiner Handverletzung die Tendenz in Richtung Schonung für Sonntag geht, will sich Cheftrainer Joachim Standfest die Entscheidung über einen Einsatz bei Constantin Reiner und Gustavo Santos noch offenhalten. Beide stehen wieder im Training, aufgrund der längeren Ausfallsdauer sollen sie aber mit Bedacht wieder in den Wettbewerbsmodus rückgeführt werden.“

Cup-Fight und freier Eintritt für Kinder

Standfest erwartet sich einen heißen Cup-Fight im Schnabelholz: „Ich denke, dass wir bis zur letzten Minute Spannung erleben werden. Blau-Weiß nimmt seit Saisonbeginn eine gute Entwicklung, hat sich die letzten Siege in der Bundesliga auch verdient.“

Die Heimkulisse soll am Ende das Pendel in Richtung SCRA ausschlagen lassen: „Jeder der in der letzten Zeit bei uns im Stadion gewesen ist, merkt was aktuell für ein Zug drinnen ist. Damit meine ich nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Publikum. Sie peitschen uns 90 Minuten lange nach vorne und die Stimmung ist großartig. Ich kann es nur jedem empfehlen, am Donnerstag in die Arena zu kommen. Momentan ist es ein Erlebnis!“

SKN St. Pölten – SC Austria Lustenau 4:0 (3:0)

DSV Leoben – Wolfsberger AC 5:4 i.E/1:1 (0:1)

SKU Amstetten – SK Rapid Wien 1:5 (0:2)

Kapfenberg – LASK Linz 5:6 i.E/0:0

TSV Hartberg – FC RB Salzburg 4:5 i.E/1:1 (0:0)

FK Austria Wien – Austria Klagenfurt 1:0 (1:0)