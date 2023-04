SCR Altach hofft im Derby gegen Tirol auf den Trainereffekt

Im ersten Spiel unter Rückkehrer Klaus Schmidt hoffen die Rheindörfler auf drei Zähler.

Der CASHPOINT SCR Altach ist in der Bundesliga seit vier Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (2S 2U) – wie zuvor nur in den ersten vier BL-Duellen (3S 1U). Dazwischen blieben die Tiroler vier BL-Spiele in Folge ungeschlagen (3S 1U).

Die zwei Duelle zwischen dem SCR Altach und der WSG Tirol im Grunddurchgang endeten 0:0. Die WSG spielte erstmals in einer BL-Saison gegen einen Gegener zweimal 0:0, bei Altach gab es das zuvor nur 2017/18 gegen den SK Sturm Graz. Drei torlose Remis in einer BL-Saison gab es zuletzt 1996/97 zwischen dem SK Sturm und FC Salzburg.

Der SCR Altach ist als einziges Team seit der Ligareform immer in der Qualifikationsgruppe. Die Bilanz der Vorarlberger in der Gruppenphase: 15 Siege, 17 Remis, 8 Niederlagen. Zweimal bestritt Altach das Auftaktspiel daheim und blieb dabei ungeschlagen (2:1 gegen den SV Mattersburg 2018/19 sowie 0:0 gegen den TSV Hartberg 2021/22).

Die WSG Tirol hält bei fünf Auswärtssiegen nach dem Grunddurchgang– nie mehr in einer gesamten Saison der Bundesliga (je 5 in 2020/21 und 2021/22).

Klaus Schmidt feiert seine Rückkehr in die Bundesliga (zuletzt am 12.11.2022 für den TSV Hartberg gegen Rapid 1:2) und beim SCR Altach (zuletzt am 27.5.2018 gegen Sturm 0:0). 2017/18 führte er die Altacher auf Platz 8 – besser waren die Vorarlberger danach am Saisonende nie platziert. In der Europa-League-Qualifikation 2017/18 überstanden die Altacher mit ihm drei Runden und scheiterten erst im Playoff an Maccabi Tel Aviv.