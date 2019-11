SCR Altach gegen TSV Hartberg im Ticker

Knapp drei Monate nach dem packenden 3:3 in der CASHPOINT Arena, bei dem der CASHPOINT SCR Altach einen 0:3-Rückstand wettmachte und sich noch einen Punkt sicherte, trifft der SCRA erneut auf den TSV Hartberg. Am Sonntag, 24.11.2019, sind die Rheindörfler auswärts in der Profertil Arena zu Gast. Anpfiff gegen den aktuell Sechstplatzierten der tipico Bundesliga ist um 14:30 Uhr.

Die Hartberger sind bislang eines der Überraschungsteams der laufenden Bundesligasaison. Bereits 21 Punkte stehen auf dem Konto der Oststeirer, die damit sogar mit dem oberen Play Off kokettieren. Hartberg war in der Sommerpause sehr aktiv auf dem Transfermarkt und nahm nicht weniger als 13 neue Akteure unter Vertrag – mit Andreas Lienhart und Felix Luckeneder auch zwei Spieler, die vergangene Saison noch das SCRA-Trikot trugen. Transferaktivitäten, die scheinbar gefruchtet haben – immerhin stehen schon sechs Saisonsiege auf der Habenseite der Schopp-Truppe, die erst fünfmal als Verlierer vom Platz ging. Vier Spiele vor der Winterpause Für den SCRA geht es darum, mit einem Erfolgserlebnis in die letzte Phase des Fußballjahres 2019 zu starten. Mit dem Spiel am Sonntag haben die Pastoor-Schützlinge noch vier Partien vor der Brust. Nach Hartberg kommt noch der Wolfsberger AC in die CASHPOINT Arena, danach folgen zwei Auswärtsspiele bei Sturm Graz und in St. Pölten. „Die Vergangenheit ist so wie sie ist, wir können daran nichts mehr ändern. Was wir wissen, ist, dass bis Weihnachten vier Spiele vor uns liegen, in denen zwölf Punkte zu vergeben sind“, gibt SCRA Mittelfeldmann Manfred Fischer das Credo für die verbleibenden Spiele im Jahr 2019 aus. Oum Gouet und Berisha seit Wochenbeginn zurück beim Team Für Fischer ist das Spiel eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Dem will der 24-Jährige aber keine allzu große Bedeutung beimessen. „Meine Zeit in Hartberg ist eineinhalb Jahre her, ich habe dem Verein viel zu verdanken, mein Fokus liegt aber ausschließlich auf Altach.“ Ihren Fokus wieder ausschließlich in Altach haben auch Samuel Oum Gouet und Mergim Berisha. Beide waren in der Länderspielpause mit dem Nationalteam unterwegs, sind aber bereits Anfang dieser Woche zum SCRA zurückgekehrt. Alex Pastoor hat dem Duo zwar ein etwas reduziertes Trainingsprogramm verordnet, hat am Sonntag aber beide zur Verfügung. Der SCRA ist am Samstagmorgen in Richtung Ostösterreich aufgebrochen. Zunächst ging es mit der Peoples Viennaline nach Wien, dort wird aktuell gerade trainiert und dann geht es per Bustransfer weiter nach Hartberg. Den Weg zurück ins Ländle bestreitet die Mannschaft nach dem Spiel ebenfalls mit dem Bus. (SCRA)