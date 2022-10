"Scorn" im Game-Test: Kunst zum Kotzen

Das Alien-Abenteuer ist bildschön und ekelhaft zugleich. Kein wirklich gutes Spiel, aber ein unvergessliches.

Leider hinkt das Gameplay der gelungenen Präsentation hinterher. Das Spiel schickt Unerschrockene durch weit verzweigte Areale – zwar im Grunde recht geradlinig, aber doch verwirrend. Weil’s keine Kartenfunktion gibt, verliert man sich gerne mal im weitläufigen Gruselkabinett. Unterbrochen wird das Horror-Sightseeing dann durch zweierlei: Rätsel und/oder Kämpfe. Die Rätselqualität variiert stark: Einige sind zu einfach, andere sind (ohne Erklärung) frustrierend schwer nachvollziehbar. Aber der Rätsel-Großteil fällt kreativ und umfangreich aus, und das gleich von Beginn an. Analog zum menschlichen Dasein sind hier die bedeutendsten Momente die, in denen man etwas in etwas anderes hineinsteckt bzw. etwas in einen selbst hineingesteckt wird. Noch widerlicher als sich der letzte Satz gelesen hat, wird derlei im Spiel dargestellt – stets mit viel (Körper-)Flüssigkeit und lebensnahen Fleischlichkeiten. Sensible Gemüter halten sich am besten gut an der Kotztüte fest.