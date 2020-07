Schwurgericht tagt über Mordversuch

Anklage: 29-jähriger Palästinenser stach auf Ex-Freundin ein und versuchte sie danach anzuzünden

Am Landesgericht Feldkirch findet heute ein Schwurgericht statt, bei dem es um einen kuriosen Mordversuch geht. Ein junger Mann soll nach dem Beziehungsende seine ehemalige Freundin, die in einem Ludescher Nachtlokal arbeitete, zu töten versucht haben. Der Messerstich Richtung Oberkörper prallte am hochgezogenen Knie der Frau ab. Danach versuchte der Mann angeblich sich und die Ex-Geliebte mit Benzin anzuzünden. Heute müssen die Geschworenen entscheiden, wie sein Verhalten rechtlich einzuordnen ist.

Plädoyers eröffnen

Nach dem Vortrag von Staatsanwalt Manfred Melchhammer hält Verteidigerin Andrea Concin ihr Eröffnungsplädoyer. Darin betont sie, dass sie von der Unschuld ihres Mandanten überzeugt sei. „Mein Mandant hat dem angeblichen Opfer fast 50.000 Euro gegeben, damit es in seiner Heimat Rumänien einen Friseursalon aufmachen kann. Als sie dann Schluss machte, war er enttäuscht, gekränkt und wollte sich sogar das Leben nehmen. Kurz zuvor hatte er der Frau noch einen romantischen Heiratsantrag mit Blumen gemacht. Einen Antrag, den die Dame auch angenommen hatte“, so Concin. Messer, sagt der Angeklagte, sei keines im Spiel gewesen, die Aktion mit dem Benzin sei ein missglückter Selbstmordversuch gewesen. Er habe sich gerade übergießen und anzünden wollen, als die Frau ihm die Flasche aus der Hand reißen wollte. Deshalb sei Benzin über beide geschüttet worden, so die Verteidigung. Anschließend ist der Angeklagte am Wort und schildert seine Sicht der Dinge.