Schwül-warmes Wetter begleitet uns durch die Woche

Konstant schwül-warm präsentiert sich das Wetter in den nächsten Tagen in Vorarlberg. Es ist aber immer wieder mit Regen und Gewittern zu rechnen.

Am Dienstag bleibt es bis in den frühen Nachmittag hinein meist sonnig und trocken. Bald wird es wieder sehr schwül und warm. Bis zum Abend hin muss ausgehend vom Bergland mit punktuell starken Schauern und Gewittern gerechnet werden, die sich in die Nacht auf Mittwoch hinein ziehen.