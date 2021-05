Schwimmbadsaison wird eröffnet

In Braz soll am 28. Mai die Schwimmbadsaison eröffnet werden – vorbehaltlich, das Wetter spielt mit.

Appell an die Bevölkerung

„Da nun weniger Parkplätze zur Verfügung stehen, bitte ich die Fahrgäste das Fahrrad zu benutzen oder das Schwimmbad zu Fuß zu besuchen“, appelliert Obmann Thomas Walch an die Bevölkerung und bedankt sich bei allen Helfern, voran Schwimmbadchef Raimund Bertsch für die rasche und unbürokratische Hilfe in der dringenden und schnellen Durchführung. Eine weitere Änderung wird es während des Betriebes in Sachen Heizung geben. Die Heizung aus dem Jahr 1980 entspricht nicht mehr dem Stand der Technik bzw. das Beheizen mit Heizöl entspricht nicht dem heutigen Trend bei Umweltfragen.