Schwerverletzter Mopedlenker nach Kollision mit Pkw in Vorarlberg

Schwarzach - Am Sonntag Mittag musste ein 25-jähriger Mopedlenker nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Schwarzach ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Sonntag, den 07.10.2018, gegen 11.35 Uhr ereignete sich im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße/Kapellenstraße in Schwarzach ein Verkehrsunfall zwischen einem Mopedlenker und einer Pkw-Lenkerin.

Die 56-jährige Autofahrerin fuhr auf der Kappellenstraße und beabsichtigte die Bahnhofstraße zu überqueren. Dabei übersah sie laut ihren eigenen Angaben das “Vorrang geben”-Verkehrsschild, wodurch es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem auf der Bahnhofstraße herannahenden 25-jährigen Mopedlenker gekommen ist. In der Folge wurde der 25-Jährige über die Motorhaube des Pkw geschleudert. Der Mopedlenker erlitt dabei eine Beckenfraktur, eine Gehirnerschütterung sowie mehrere Prellungen und Abschürfungen.

Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Am Moped und am Auto entstand schwerer Sachschaden.