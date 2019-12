Schwerpunktkontrollen der Polizei zeigen Wirkung

Die Polizei zieht ein zufriedenes Fazit: "An diesem Abend war festzustellen, dass viele Personen Fahrgemeinschaften bildeten oder Taxis benützten."

In der Nacht auf Samstag wurden in den Bezirken Bregenz und Dornbirn verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Drei Führerscheine mussten an Ort und Stelle abgenommen werden. Zwei Personen wurde der Konsum von Suchtmitteln nachgewiesen. Sie werden an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt werden.