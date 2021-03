Schwerpunktkontrollen: 80 Fahrzeuge kontrolliert

Am Freitag führte die Polizei Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet von Bregenz durch.

Am Freitag, in der Zeit von 6 Uhr bis 13.30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Bregenz sowie zwei Sachverständige der Vorarlberger Landesregierung im Stadtgebiet von Bregenz Schwerpunktkontrollen durch. Insgesamt wurden etwa 80 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert.

Die Anhaltungen richteten sich in erster Linie auf ältere Fahrzeuge bei denen technische Mängel zu erwarten waren. Im Zuge der Kontrollen konnten 44 Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz (KFG) sowie sechs Übertretungen in anderen Verkehrsbereichen festgestellt werden. Bei vier Fahrzeugen mussten aufgrund gravierender Mängel wegen Gefahr in Verzug, die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen werden. Zwei Fahrzeuge wurden zur KFZ-Prüfhalle (TÜV) begleitet und einer technischen Überprüfung unterzogen.