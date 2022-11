Schwerpunktkontrolle: Vier Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Polizei in den Bezirken Bregenz und Dornbirn Schwerpunktkontrollen durch. Ein besonderes Augenmerk legten die Beamten dabei auf Suchtgift und Alkohol im Straßenverkehr.

In der Nacht auf den 19. November 2022 wurde in den Bezirken Bregenz und Dornbirn eine Schwerpunktkontrolle zum Thema "Suchtgift und Alkohol im Straßenverkehr" durchgeführt. An der Schwerpunktaktion beteiligten sich mehr als zehn Polizeibeamte aus beiden Bezirken und der Landesverkehrsabteilung sowie zwei Polizeiärzte.