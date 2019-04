Schwerpunktkontrolle: Polizei nahm sieben Führerscheine ab

In der Nacht auf Samstag wurden in den Bezirken Bregenz und Dornbirn Schwerpunktkontrollen durchgeführt. An der Kontrollaktion nahmen 13 Polizeibeamte und sieben Polizeischüler aus den Bezirken Bregenz und Dornbirn, der Landesverkehrsabteilung, sowie zwei Polizeiärzte der Landespolizeidirektion Vorarlberg teil.

Die Ergebnisse der Kontrollen: Es wurden 227 Alko-Vortests, sieben Tests mit Alkomat und 25 klinische Untersuchungen, eine davon positiv, durchgeführt. Es erfolgten sieben Führerscheinabnahmen vor Ort, davon sechs wegen zu viel Alkohol am Steuer und eine wegen nachgewiesenem Drogenkonsums. Ein Pkw-Lenker wurde wegen Fahren ohne Lenkerberechtigung, weil ihm diese bereits entzogen wurde, angezeigt. Das Fahrzeug wurde vor Ort abgestellt. Außerdem wurden zwölf Anzeigen wegen sonstigen Verwaltungsübertretungen aufgenommen sowie 37 Strafmandate ausgestellt.