Schweres Zugsunglück in Ankara: 4 Tote und 43 Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Hochgeschwindigkeitszug in Ankara sind am Donnerstag vier Menschen getötet und 43 verletzt worden. Dies berichteten CNN Turk und andere Medien. Der Zug prallte demnach in eine Überführung. Behörden sprachen von einer Kollision mit einem Regionalzug.

Ankara. Die Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi berichtete, dass zwei Wagen des Hochgeschwindigkeitszuges bei dem Unfall entgleist seien. Teile der Überführung seien auf zwei der Waggons heruntergebrochen. Bilder zeigten umgestürzte Waggons, zerrissenes Metall und fieberhafte Bergungsarbeiten.

Der Zug war auf dem Weg von Ankara in die zentraltürkische Stadt Konya. Der Unfall ereignete sich in der Früh im Westen der türkischen Hauptstadt in oder nahe der Station Marsandiz am Stadtrand.