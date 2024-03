Schweres Busunglück in Südafrika: 45 Tote und ein Überlebender

Bei einem tragischen Busunglück in Südafrika sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen, nachdem ein Bus von einer Brücke stürzte und in Flammen aufging.

Bei einem schweren Busunglück in Südafrika sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus sei am Donnerstag auf einem Gebirgspass von einer Brücke abgekommen, rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt und dann beim Aufprall in einer Schlucht in Flammen aufgegangen, teilte die Regierung der Provinz Limpopo im Norden des Landes mit. Nur ein achtjähriges Kind habe das Unglück überlebt. Es sei schwer verletzt worden und werde nun medizinisch behandelt.