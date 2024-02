Schweres Auswärtsspiel der Pioneers Vorarlberg in Bozen

Auswärtsreise nach Bozen am Sonntag

Das Auswärtsspiel am Sonntag gegen den HCB Südtirol wird eine herausfordernde Aufgabe für die Pioneers sein. Der HCB Südtirol belegt derzeit den vierten Platz in der Tabelle und strebt nach einer optimalen Ausgangsposition für das Viertelfinale. Die Pioneers müssen sich auf einen harten Kampf einstellen, da die Italiener sicherlich nichts zu verschenken haben werden. “Es geht bei beiden Teams um sehr viel. Wir haben jetzt 3x gegen Bozen gespielt und wissen was uns erwartet. Der HCB hat offensiv eine ungeheure Qualität, wenn wir da nicht konsequent als 5-Mann Einheit verteidigen, wird es sehr schwer. Man hat gegen die Capitals beim 0:3 Rückstand gesehen, dass sie auf ihren Gameplan vertrauen und anstatt nervös zu werden konsequent in ihrem System weiterspielen. Trotzdem bin ich gerade im Hinblick auf das vergangene Wochenende guter Dinge. Beide Partien wurden erst kurz vor Schluss entschieden. Die Jungs sind nicht nervös geworden. Das war ein harter Lernprozess dieses Jahr worauf ich sehr stolz bin.” so Headcoach Stanley vor dem Auswärtsspiel.