Schweres Auswärts-Doppel für den EHC Lustenau

In wenigen Stunden treffen die Sticker auf KAC II und Jesenice.

Keine besinnliche Vorweihnachtszeit gibt es für den EHC. Am Freitag treffen die Lustenauer auf den KAC (19.00 Uhr) und am Samstag geht es weiter nach Jesenice (18.00 Uhr).

Als ein sehr unangenehmer Gegner präsentierte sich das Team des EHC KAC Anfang November in Lustenau. Erst in der Overtime konnte der EHC den Sieg durch einen Treffer von Chris D’Alvise fixieren. „Die Klagenfurter haben einen guten Mix aus routinierten Spielern und jungen Cracks, die sich für die erste Mannschaft empfehlen möchten. Von Beginn an müssen wir darauf achten, das Tempo der Klagenfurter mitzugehen und uns keinesfalls überraschen zu lassen,“ so Albert Krammer, Verteidiger des EHC Lustenau.