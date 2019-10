Vorarlberg: Verkehrsunfall mit zwei Toten in Schwarzenberg

In Schwarzenberg ist es am Samstag Abend auf der L26, der Egger Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten gekommen.

Am Samstag, den 26.10.2019, um 18.00 Uhr fuhr ein 19-jähriger Pkw-Lenker auf der L26 von Schwarzenberg kommend in Richtung Egg. Auf dem Beifahrersitz führte er einen 21-jährigen Mann und am Rücksitz zwei Frauen im Alter von 16 und 23 Jahren mit sich. Kurz vor der Losenbachbrücke bei Km 3,25 geriet der Lenker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte rechtwinklig mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher von einem 45-jährigen Mann gelenkt wurde.